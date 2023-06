Schwungvoll dem Sozialismus neues Ansehen verschafft

Neben der Vorstellung des gesamten Inhalts des Buchs legte Monika Gärtner-Engel einen Schwerpunkt auf den Abschnitt zu den „Weltanschaulichen Irrwegen der Umweltforschung“. Sie kritisierte eine typische Methode der bürgerlichen Umweltforschung. Statt wirkungsvolle Maßnahmen, wie die gegen die Klimaerwärmung, zu ergreifen, werden neue Begriffe erfunden, wie der „Overshot“. Damit wird systematisch durch die bürgerliche Umweltforschung zugestanden, dass die Begrenzung auf 1,5 Grad zwar gelaufen wäre. Man schürt aber gleichzeitig die Illusion, diese „Überschreitungspfade“ könnten wieder rückgängig gemacht und damit die Entwicklung zurückgedreht werden. In Wirklichkeit sind bereits irreversible Zerstörungen der natürlichen Lebensgrundlagen in Gang gesetzt worden. Sie griff Annalena Baerbock an, die den Industrieminister der Vereinigten Arabischen Emirate auf dem Petersberger Dialog begrüßte und lobte. Dieser ist zugleich der Vorsitzende der nächsten Weltklimakonferenz in Dubai. Seine Perspektive für eine Energiewende ist ein Energiemix aus Kohle, Gas und Atomkraft. Eine Position, die sich hier in Deutschland mit der der AfD deckt.

Nach weiteren Ausführungen beendete sie ihren Vortrag mit der Aufforderung, sich an einer Bewegung des streitbaren Materialismus in Einheit mit einer Bewegung gegen den Antikommunismus zu beteiligen. Die ganze krisenhafte Entwicklung des imperialistischen Weltsystems soll für alle ein Ansporn sein, für eine revolutionäre Veränderung zu kämpfen und im Vorfeld für eine neue positive Sicht auf den echten Sozialismus.

Viele Diskussionsteilnehmer hatten das Buch schon gelesen oder sich damit beschäftigt und wiesen darauf hin, wie bedeutend die weltanschauliche Diskussion ist.

Auch Besucher, die das Buch noch nicht gelesen hatten, bedankten sich für den Vortrag, der ihnen Lust auf das Buch gemacht hat.

Jeder, der etwas ändern will, egal wo er arbeitet, muss sich mit allem beschäftigen. Er muss Experte werden in Umweltdingen, in Wirtschaftsfragen, in der Medizin, in der Psychologie, in der Astronomie. Und dazu ist jeder einzelne, der die dialektische Methode anwendet, in der Lage, so die Referentin.

Ein Teilnehmer wies darauf hin, dass Vertreter der Monopolbourgeoisie, wie der kürzlich freigesprochene Ex-Audi-Chef Stadler, Freifahrscheine für die Umweltzerstörung bekommen, während die Aktivisten der „Letzten Generation“ zu Kriminellen erklärt werden, mit immer neuen Forderungen zur Bestrafung. Monika Gärtner-Engel und das Publikum erklärten sich solidarisch, eine Strategiediskussion ist nötig, zu der auch die Beratung über geignete Kampfformen gehört.

Ein Diskussionsteilnehmer kritisierte die Bewertung der Corona-Maßnahmen und der Impfempfehlung durch die MLPD als unkritisch. Dazu führte Monika Gärtner-Engel aus, dass solange diese auf wissenschaftlichen und für die wirkliche Bekämpfung fußenden Erkenntnissen beruhen würden, dazu kein Widerspruch besteht. Auch wurde schon frühzeitig durch die MLPD auf mögliche Impfschäden hingewiesen, was dem Vorwurf der unkritischen Unterstützung widerspricht.

80 ständige Teilnehmer und zeitweise 110 Teilnehmer zeigten das Interesse an der Diskussion. Dazu kamen Familien, die mit ihrem Grill und ihren Decken in die Nähe der Open-Air-Diskussion umzogen, als sie im Vorfeld bei der Werbung von der Veranstaltung hörten.

Literaturverkauf im Wert von ca. 100 Euro, Kaffee, selbstgemachter Kuchen, ein großer Büchertisch und 238 Euro Spenden für die weitere Erstellung der wertvollen Bücher aus der Reihe REVOLUTIONÄRER WEG rundeten den Nachmittag ab.