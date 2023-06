Statement von Freunden der ICOR zur Massendemonstration am 4. Juni

„Die PO - die größte liberale Oppositionspartei – ist Vertreter des großen Finanzkapitals und der sozialen Klassen, die diesem Kapital dienen.

Die armen, älteren, hart arbeitenden Menschen haben niemanden, der sie politisch vertritt. Deshalb werden sie von Wahl zu Wahl von der PiS (der Regierungspartei) vereinnahmt. Die PO hilft ihr dabei, indem sie die Arbeiter mit dem Schreckgespenst einer Rückkehr ihrer Herrschaft von 2007-2015 vergrault, in der die PO Sozialleistungen kürzte, die Wirtschaft privatisierte und liberalisierte.

Es ist schwierig, auf dem Marsch vom 4. Juni konkrete Forderungen zu finden, die die Forderungen der Demonstranten zum Ausdruck bringen. Die Worte von Donald Tusk (Vorsitzender der PO), mit denen er seine Anhänger zu dem Marsch einlud, müssen als solche dienen: "Ich rufe alle auf, am 4. Juni mittags in Warschau zu marschieren. Gegen hohe Preise, Diebstahl und Lügen, für freie Wahlen und ein demokratisches, europäisches Polen."

Die PO versucht übrigens nicht einmal, die Interessen der Arbeiter ins Visier zu nehmen - sie appelliert nur konsequent an die pro-europäischen Kapitalisten und Unternehmer und will mit nichtssagenden Plattitüden über Demokratie und Freiheit das Kleinbürgertum ansprechen. Die PO hat in den Jahren ihrer Regierungszeit (2007-2015) bewiesen, dass sie die Interessen ihrer Wählerschaft (Kapitalisten, die direkt oder indirekt mit der Europäischen Union in Verbindung stehen) mit Bravour verfolgt, und die PO ist dafür der zuverlässigste Kandidat.

Der Marsch fiel mit der Verabschiedung eines Gesetzes durch das polnische Parlament zusammen, das die Einrichtung einer Kommission zur Untersuchung des russischen Einflusses auf die Sicherheit Polens ermöglicht. Die Kommission soll sich mit Angelegenheiten aus den Jahren 2007-2022 befassen, die von der liberalen bürgerlichen Opposition als "lex Tusk" [vom Führer der liberalen Opposition] bezeichnet werden. Das Gesetz soll verhindern, dass Personen, die verdächtigt werden, ein Agent "russischer Einflussnahme" zu sein, öffentliche Ämter bekleiden; in der Praxis könnte es dazu dienen, Gruppen, die gegen die Regierungspartei sind, an der Teilnahme an Wahlen zu hindern.

Die Auswirkungen des Marsches - und des verabschiedeten Gesetzes - sind noch nicht abzusehen. Sicherlich ist die erste sichtbare Auswirkung die Wiederherstellung des politischen Duopols im bürgerlichen Parlament - die Regierungspartei (PiS) und die größte liberale Oppositionspartei (PO). Dank der Organisation des Marsches konnte die PO einen Teil der Unterstützung der anderen Oppositionsparteien (einschließlich der bürgerlichen Linken) für sich gewinnen - abgesehen von der rechtsextremen Konföderation, die, indem sie sich von dem Marsch abschnitt, die Unterstützung für sich selbst erhöhte.“