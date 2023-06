Straßenblockaden für staatliche Mindestpreise

Bei der Landratswahl in Sonneberg am gestrigen Sonntag gewann die AfD mit 46,7 Prozent vor der CDU mit 35,7 Prozent. Die AfD verpasste damit nur knapp einen Direkt-Sieg - um 3,3 Prozentpunkte. Beide Kandidaten gehen in die Stichwahl. Das Ergebnis ist Ausdruck der besonders ausgeprägten Polarisierung in Thüringen und der Rechtsentwicklung der Bundesregierung und der CDU. Die Wahlbeteiligung lag bei 49,1 Prozent. Rote Fahne News bringt am Dienstag eine Einschätzung des Ergebnisses.