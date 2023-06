Gelsenkirchen

Über 25 Euro Spenden in einer knappen Stunde!

Am Rande der Montagsdemo in Gelsenkirchen – bei Hitze und engagierten Diskussionen mit dem Schwerpunkt gegen die reaktionäre Flüchtlingspolitik der EU und die AfD-Politik – sammelte ich in einer knappen Stunde 25,61 Euro für die MLPD.

Korrespondenz