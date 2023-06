Werbung für die IMC an Europas größtem Kalkwerk

In der kleinen Stadt im Niederbergischen Land befindet sich der größte Kalkstein-Abbau Europas. Er gehört inzwischen zur belgischen Lhoist-Gruppe, die auf diesem Gebiet Weltmarktführer ist.

Wir informierten Passanten am Markt und gingen in einer ehemaligen Zechensiedlung von Haus zu Haus. Von den angetroffenen Anwohnern hatten vor allem die Älteren noch positive Erinnerungen an die Bergbau-Kultur des Zusammenhalts. Früher arbeiteten 2000 Menschen im angrenzenden Kalkwerk, heute sind es nur noch 450. Einige wollten sich die Flyer durchlesen, fünf Menschen spendeten zusammen 25 Euro für die Vorbereitung der IMC und die Einladung eines türkischen Teilnehmers. Anschließend ließen wir den sonnigen Tag mit Grillen im Garten gemütlich ausklingen.