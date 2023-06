Wo Rauch ist, ist auch Feuer

Der Imperialismus ist in ein Stadium eingetreten, in dem die Zerstörung der Umwelt systemimmanent ist und diese Entwicklung hat sich bis zum heutigen Tage so weit verschärft, dass wir vom Beginn der globalen Umweltkatastrophe sprechen müssen. Im Buch wird in diesem Zusammenhang vor allem die Methode der Herrschenden kritisiert und belegt, langfristige Folgen auszublenden - mit dem Pragmatismus und Positivismus als Leitlinie.

Von einer auf zukünftige Generationen ausgerichteten Politik ganz zu schweigen. Es wurde deutlich: Auf diese Entwicklung kann nur konsequent eingewirkt werden, wenn das kapitalistische Ausbeutungssystem überwunden wird. Es wurde von den Teilnehmern betont, dass das Buch eine richtige Hilfe ist, sich in der heutigen weltanschaulichen Verwirrung richtig zu orientieren. Dabei ist die Frage des Klassenstandpunkts entscheidend: Wem dient welche Politik? Ein Teilnehmer hatte das Anliegen, die Wissenschaft an sich als neutral zu verteidigen und auch das ehrliche Interesse vieler in der Wissenschaft tätigen Menschen. Durch die Diskussion wurde aber deutlich: Eine Neutralität oder Ideologiefreiheit gibt es im Kapitalismus nicht – auch wenn es viele ehrliche und fortschrittliche Wissenschaftler gibt. Sie sind dazu herausgefordert, sich bewusst auf die Seite der Arbeiterklasse und des Kampfs für eine Bewegung des „freien Denkens“ im Sinne eines streitbaren Materialismus zu stellen.