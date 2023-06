Air Defender 23: Schon lange geplant

In einem Großteil des deutschen Luftraums findet das Nato-Manöver Air Defender statt - und das in Zeiten des Ukrainekriegs mit der akuten Gefahr eines Dritten Weltkriegs! Das ist schon länger, vor Beginn des Krieges geplant worden.

Seit 12. und noch bis 23. Juni führen 10.000 Soldaten aus 25 Nationen mit ca. 220 Flugzeugen, Drohnen, Hubschraubern, und anderen Militärluftfahrzeugen diese Operation durch. Allein 100 Flugzeuge kommen aus den USA und gehören zur „Air National Guard“. Die Bundeswehr stellt 30 Eurofighter, 16 Tornados, fünf A400M-Transporter und drei A330 AAR zur Betankung. Auch F-35 werden zum Einsatz kommen, die bekanntlich Atomwaffen transportieren können – und die die Bundesregierung bestellt hat.

Sollen wir uns an ein bestimmtes Kriegsszenario so schon mal gewöhnen? In Jagel / Schleswig und Hohn / Rendsburg in Schleswig-Holstein sowie in Wunstorf / Hannover in Niedersachsen liegen drei der fünf Flugstandorte. Die drei Hauptdrehkreuze werden Jagel / Hohn sowie Wunstorf und Lechfeld in Bayern sein. Jagel stellt dabei das Zentrum dar. Besonders gefährlich werden die täglichen Flüge der Kampfjets über die Ostsee nach Estland, also bis an die Grenzen Russlands und nach Rumänien sein.

Bereits 2018 begannen die Planungen, also vor dem Ukrainekrieg. (...) Das belegt das schon längere Bestreben der NATO, insbesondere der USA, die Osterweiterung zu festigen, auszubauen und sich hier auch auf einen neuen imperialistischen Krieg einzustellen.

In Bezug auf den Ukrainekrieg wird in www.bundeswehr.de ausgeführt: „Das änderte den Blickwinkel auf die Sicherheitspolitik in Europa: Air Defender kam nun eine noch tragendere Rolle als weithin sichtbares Zeichen der Stärke der NATO und insbesondere des transatlantischen Bündnisses unter deutscher Führung zu.“ Deutschland will zur stärksten Militärmacht Europas werden.

Das Manöver ist hoch gefährlich. Seit einiger Zeit wird auf russischem Boden gekämpft. Medwedew droht mit dem Einsatz von Atomwaffen. Der ukrainische Präsident Selenskyi bekräftigt bei jeder Gelegenheit das Ziel, die ganze Ukraine zurück zu erobern, lehnt Verhandlungen ab. Russland hält am Maximalziel fest, die Ukraine als selbständigen Staat zu zerschlagen.

Beide Seiten betreiben Eskalation. Aber die Völker wollen keinen Atomkrieg.

Das fordert den Widerstand gegen die akute Gefahr des Dritten Weltkriegs bundesweit und international weiter heraus!