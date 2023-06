Buchlesung mit Achim Czylwick - mit anschließendem Frühstück

Am Sonntag 25.6.2023 lädt die MLPD im Treff International, Bahnhofstr. 70 in Witten zur Vorstellung des Buches „Die Krise der bürgerlichen Naturwissenschaft" ein. Der etwas besondere Sonntag-Vormittag mit dem Referenten Achim Czylwick verspricht spannend zu werden. Das Buch - eines Autorenteams unter Leitung von Stefan Engel - ist eine hervorragende Lektüre um aufzuspüren mit welchen Methoden die bürgerliche Weltanschauung alle Bereiche der Wissenschaft behindert. Ja sogar verhindert, die in vielen Einzelfragen voranschreitenden Erkenntnisse zum Wohle der Menschheit einzusetzen. Es vermittelt, wichtige Grundkenntnisse der Naturwissenschaften um die weltanschaulichen Fragen viel mehr zu vertiefen.

Buchlesung mit Achim Czylwick - mit anschließendem gemeinsamen Frühstück

Einladungsflyer zur Buchvorstellung

Zugleich ist es eine dialektisch-materialistische Bewertung der neuesten Erkenntnisse der Wissenschaft u.a. über die Fortentwicklung der globalen Umweltkrise bis zum Beginn der globalen Umweltkatastrophe. Faktenreiche Ausführungen durchbrechen den allgegenwärtigen Mantel der Verharmlosung über die unaufhaltsame Zerstörung der Lebensgrundlagen im Kapitalismus. Die These, dass die globale Umweltkatastrophe begonnen hat wird umfassend beweisen.

Der Vormittag verspricht zahlreiche Denkanstöße, so zur Dialektik zwischen Endlichkeit einer konkreten Materie und der Unendlichkeit der universellen Materie. Es ist auch ein Beitrag in der Auseinandersetzung um die Doktrin des Urknalls, einer 'modernen' Fortsetzung der göttlichen Schöpfungsgeschichte. ....

In einer anschließenden Diskussion können die 'Erkenntnisse' weiter beleuchtet und vertieft werden.

Danach gibt es die Möglichkeit den Vormittag mit gemeinsamen Frühstück ausklingen zu lassen.

Beginn ist um 10.00 Uhr

im Treff International, Bahnhofstr. 70 Witten

Eintritt 5 €, ermäßigt 3 €



