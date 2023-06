Ferienanlage im Waldgrund in den Tagesthemen

Gestern Abend waren der Landkreis Sonneberg, die Landratswahl mit Stichwahl übermorgen und die Ferienanlage im Waldgrund Gegenstand in den ARD-Tagesthemen. Nach einem fünfminütigen Beitrag über Sonneberg, die Landratswahl und die AfD kündigt Moderator Ingo Zamperoni einen Beitrag seines Kollegen an. Der aufzeige, wie das Zusammenleben auch ganz anders möglich sei, als die AfD das will. Gezeigt wird das Zusammenleben und -arbeiten von Flüchtlingen aus der Ukraine und anderen Ländern in der Ferienanlage Im Waldgrund und ein Statement der ehemaligen Hausleiterin Dagmar Kolkmann-Lutz. Sehenswert, ab Minute 19.22.