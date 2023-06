Flüchtlingsdrama vor der griechischen Küste – das ist kein Schicksal!

Bisher nach der Genfer Flüchtlingskonvention verbotene Praktiken wurden mit den EU-Beschlüssen vom 8. Juni 2023 geltende Politik: Pushbacks, Inhaftierung auch von Kindern, KZ-ähnliche Lager an den EU-Außengrenzen, Schnellverfahren zur Ablehnung von Asylanträgen, Abschiebung in die sogenannten „sicheren Herkunftsländer“, selbst wenn in dem Land Krieg oder Elend vorherrschen. Wie tief kann Faesers Erschütterung sein, wenn ihre angebliche Fortschrittskoalition aus SPD/Grünen/FDP dem zugestimmt hat?

Für die MLPD gibt es – im Gegensatz zum Kapitalismus – keine Menschen erster, zweiter oder dritter Klasse. Damit das auch gesellschaftlich durchgesetzt werden kann, braucht es die revolutionäre Überwindung des Kapitalismus und die vereinigten sozialistischen Staaten der Welt, die den Weg zu einer wirklich humanen und menschlichen Gesellschaft öffnen, zur klassenlosen Gesellschaft des Kommunismus.

Glück AUF!