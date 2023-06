Golan: Tränengasgranaten gegen Drusen

In der nordargentinischen Provinz Jujuy gibt es seit längerem Streiks und Proteste unter anderem von Lehrern für Lohnerhöhungen, da das Angebot der Regierung völlig unzureichend ist. Um die Proteste einzudämmen, setzte der rechte Gouverneur Gerardo Morales am 16. Juni in der verfassungsgebenden Versammlung wesentliche Einschränkung der demokratischen Rechte durch, darunter Demonstrationsverbote und Beschlagnahmung von indigenem Land. Seither entfaltet sich ein breiter Widerstand aus Bürgerinitiativen, Gewerkschaften und indigenen Organisationen. Massive und brutale Polizeieinsätze mit Tränengas und Gummigeschossen heizen den Widerstand an, der sich auch auf die anderen Landesteile ausweitet.