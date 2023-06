Gesprächsrunde zum 17. Juni in Halle

"Ich habe die Hoffnung auf den Sozialismus nie aufgegeben"

"Ich bin nur eine einfache Frau, habe drei Kinder großgezogen," schreibt uns eine Nachbarin in einem Brief, den sie uns vor der Veranstaltung persönlich übergibt, aus unserem Wohngebiet in Heide-Nord. Und weiter: "Ich als einfache Frau habe die Hoffnung nie aufgegeben. Ich glaube an den Sozialismus. Ihr seid für mich die Nummer 1."

Korrespondenz