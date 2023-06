Jetzt anmelden für die internationalen Jugendbrigaden

Wer davon nicht genug kriegen kann, dem sei wärmstens empfohlen, sich für die internationalen Jugendbrigaden zur Vorbereitung der 3. Internationalen Bergarbeiterkonferenz und des 1. Weltkongress der Antiimperialistischen und Antifaschistischen Einheitsfront im September 2023 in Thüringen anzumelden! Die Vorbereitung zweier so wichtiger internationaler Events ist eine große Aufgabe, an der die Jugend viel von ihren erfahrenen Kampfgefährten lernen kann, und bei der man in der praktischen Zusammenarbeit auf Augenhöhe erfährt, was internationale Solidarität ganz praktisch bedeutet.

Was musst du wissen und wie meldest du dich an?

Die Brigaden arbeiten vom 26. August bis zum 7. September. Die Bergarbeiterkonferenz geht vom 31. August bis zum 3. September. Dann ist ein Tag Pause mit tollem internationalem Programm. Am 5. und 6. September findet der 1. Weltkongress der Einheitsfront statt. Vollverpflegung kostet 17,00€ pro Tag, Übernachtung im Zelt kostet 5,00€ pro Tag. Mindestbeitrag für Verpflegung und Übernachtung zusammen sind 12,00 € pro Tag. Mit dem Kombiticket (60,00€) für die Teilnahme an den Konferenzen entsteht ein Gesamtbeitrag von 346,00€ für den gesamten Zeitraum von 13 Tagen (Mindestbeitrag 216,00€). Übernachtet wird am Konferenzort auf der Ferienanlage Thüringer Wald in Truckenthal im Thüringer Wald. Wer nicht die gesamten 13 Tage mitmachen kann, kann auch für einen kürzeren Zeitraum mitarbeiten – jede helfende Hand wird gebraucht!

Du kannst einfach das Anmeldeformular ausfüllen und es beim REBELL abgeben oder es an die E-Mail-Adresse der International Youth against Imperialism and Fascism (youthagainstimperialism@yahoo.com) schicken. Das ist ein Bündnis von internationalen Jugendorganisationen, die diese Jugendbrigaden mit organisieren, in dem aus Deutschland der REBELL mitarbeitet. Die Jugendbrigadisten werden gesammelt bei der Bergarbeiterkoordinierung angemeldet. Die Anmeldefrist endet am 1. August.

Internationale Jugendbrigaden – wozu?

Warum sollte man sich als Jugendlicher für eine internationale Konferenz von Bergleuten und einen Weltkongress von Antifaschisten und Antiimperialisten und ihre Vorbereitung interessieren und einbringen, fragt ihr euch? Die Bergleute der Welt sind eine kampferfahrene Kraft. 1997 haben sie beim großen Bergarbeiterstreik in Deutschland das Ende der Kohl-Regierung eingeleitet. Sie sind eine Kernkraft der internationalen Arbeiterklasse. Wenn die Jugend erfolgreich für ihre Zukunft kämpfen will, muss ihr Elan mit der Kampferfahrung der Bergleute zusammen kommen. Wo ginge das besser als auf der Bergarbeiterkonferenz? Jugendliche sind heutzutage an der ganzen Bandbreite aktiv – gegen Nazis zu sein ist bei vielen ein selbstverständlicher Teil ihres Grundverständnisses, zurecht! Die Antifaschisten und Antiimperialisten der Welt müssen sich aber noch viel besser zusammen schließen, als das bisher der Fall ist. Gerade hat in der Türkei der Faschist Erdogan die Stichwahl zur Präsidentschaft gewonnen. In Italien ist mit Meloni eine Faschistin Regierungsoberhaupt. Beim 1. Weltkongress der Antiimperialistischen und Antifaschistischen Einheitsfront kommen Kräfte aus der ganzen Welt, um den Kampf gegen Faschismus, Imperialismus und Krieg zu stärken – sei dabei und mach es möglich!

Ok, und was macht man da?

Die Organisierung von solchen großen Events hat viele verschiedene Seiten. Wir Brigadisten machen in den verschiedenen Vorbereitungsteams mit, wo jeder seine Talente und Erfahrungen voll zur Geltung bringen kann. Es gibt zum Beispiel Teams für Aufbau und Logistik, Übersetzung, Verpflegung, Öffentlichkeitsarbeit, Office-Team, und weitere. Wenn du praktisch anpacken kannst oder es lernen willst, wenn du Sprachen kannst, wenn du etwas Neues lernen möchtest... jede und jeder kann sich einbringen und etwas Neues dazulernen! Auch die Mobilisierung unter der Bevölkerung und den Bergleuten in der Region gehört dazu.

Siehe auch Viele Brigadisten und Brigadistinnen für Bergarbeiterkonferenz und Kongress der United Front gesucht

Eine Brigadistin von der Weltfrauenkonferenz in Tunesien berichtet: „Unsere Brigade hat gut zusammengearbeitet! Wir hatten viel Spaß und arbeiteten ernsthaft für die Sache. Unsere tunesischen Freunde vor Ort haben eine positive Zusammenarbeit auf Augenhöhe geprägt. Eine tolle Erfahrung, bei der ich viel gelernt habe!“