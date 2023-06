Is Mao back?

Das ist ungewöhnlich. Buchhändler rufen an, weil sie das Buch dringend für einen Kunden haben wollen und ihr Grossist gerade nicht liefern kann. Das wurde umgehend erledigt und auch die Grossisten wurden beliefert. Nur im Verlag Neuer Weg erscheinen die Mao-Worte. Der Verlag hat im aktuellen Monat Juni 262 Exemplare des "Roten Buchs" verkauft. Im Mai waren es noch 72 Exemplare. Im gesamten Jahr, so der Verlag, haben wir 586 Exemplare bisher verkauft, den Großteil über Grossisten und Buchhandel. Die Nachfrage ist im Juni auf jeden Fall angezogen.

Bleibt die Frage: Woher kommt die neue Faszination an dieser Zitatensammlung von Mao zu allen gesellschaftlichen Fragen? Es sind vor allem junge Menschen, die das Buch kaufen. Der Kapitalismus bietet den Menschen, besonders den Jungen, keine Zukunft. Damit wächst die Suche nach der sozialistischen Alternative neu an. Das wirft aber auch eine Masse von Fragen auf: Warum ist China kein sozialistisches Land mehr? Was war bei Mao Zedong anders - und viele mehr.

Die Große Proletarische Kulturrevolution wird uns in den bürgerlichen Medien als Horrorveranstaltung mit brutaler Unterdrückung vorgeführt. Nur – wie glaubhaft ist das, wenn diese Behauptungen ausgerechnet von den Gegnern des Sozialismus kommen? Diese haben kein Interesse, die tatsächlichen Auseinandersetzungen, Errungenschaften und Probleme des sozialistischen Aufbaus sachlich darzustellen und Schlussfolgerungen daraus zu ziehen.

In dem Büchlein „Worte des Vorsitzenden Mao Tsetung“ heißt es zum Beispiel in der Rubrik „Die richtige Behandlung der Widersprüche im Volk“: „Probleme ideologischen Charakters oder Streitfragen, die im Volk entstehen, können nur mit der Methode Demokratie, mit der Methode Diskussion, Kritik, Überzeugung und Erziehung, nicht aber durch Zwangs- und Unterdrückungsmaßnahmen gelöst werden.“ (S. 63)

Wer mehr über die Mao-Zedong-Ideen wissen will, dem empfehlen wir auch die im Verlag Neuer Weg erschienene Dokumentation über die Ergebnisse des internationalen Seminars zum 100. Geburtstag von Mao 1993 „Die Mao Tsetung Ideen sind lebendig“ - herausgegeben von José Maria Sison und Stefan Engel.

Gegenwärtig ist nichts wichtiger als dem Sozialismus neues Ansehen zu verschaffen. Dass junge Leute wieder Mao lesen, ist für diese Aufgabe eine sehr gute Entwicklung.

