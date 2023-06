Jetzt erst recht aufs Sommercamp von REBELL und Rotfüchsen

„Und ihr wollt genau dort Urlaub machen?“ fragt sich jetzt vielleicht der eine oder andere. Jetzt erst recht! Denn in kaum einem anderen Bundesland sind die Leute so unzufrieden mit der Regierung wie in Thüringen. In Thüringen gibt es eine große Polarisierung. Um etwas zu ändern, müssen wir gegen die Regierung UND die AfD kämpfen! Wenn die Ampel-Regierung in der Jugendpolitik richtige Böcke schießt – Lehrermangel, nicht mal die versprochene Kindergrundsicherung gibt es – gibt sich die AfD als „Kümmerer“ der kleinen Leute, tourte durch die Dörfer in Thüringen.

Doch auch ihre Politik ist arbeiterfeindlich! Protest gegen Kinderarmut – nur in Worten und wenn, dann für deutsche Familien. Diese nationalistische Politik lehnen wir ab. Friedenspartei AfD? Ja, sie ist gegen die Rolle der NATO im Ukrainekrieg - aber auf der Seite des Diktators Putins. und sie ist nicht grundsätzlich gegen ungerechte Kriege und Hochrüstung. Sie will, dass Deutschland bei der Kriegstreiberei sie Nase vorn hat. Die AfD ist Wegbereiterin des Faschismus. Eine monatelange Hetzkampagene gegen Flüchtlinge durch die Regierung hat indirekt auch zu dem Wahlergebnis der AfD bei der Landratswahl beigetragen.

Das Sommercamp geht einen grundsätzlich anderen Weg: Wir nehmen unsere Zukunft selbst in die Hand! Das Motto ist: Wir werden alle Kumpel! Denn wir stehen fest auf der Seite der Arbeiter und ihrem internationalen Zusammenschluss. Wir sind stolz, die 3. Internationale Bergarbeiterkonferenz mit vorzubereiten. Sie findet auch in Thüringen vom 31.8.-3.9. statt. Aus vielen Ländern kommen hier Bergarbeiter in den Thüringer Wald, beraten sich, wie sie ihre Kämpfe besser koordinieren. Das ist die richtige Antwort auf Krieg, Krisen und Umweltzerstörung!

Wir übernehmen Verantwortung für das Kulturprogramm und üben Theater- und Musikszenen ein. Auf dem Kindercamp erkunden wir die Umwelt und lernen, warum Bergarbeiter auch Umweltschützer sind. Ein Highlight wird die Veranstaltung am 5. August „Der Sozialismus braucht ein neues Ansehen!“ mit der MLPD-Vorsitzenden Gabi Fechtner. Anschließend gibt es ein Jugendkonzert. Hier könnt ihr euch aus erster Hand über den Sozialismus informieren. Das ganze Sommercamp lebt einen rebellischen Geist contra Antikommunismus, Negativismus und Massenfeindlichkeit der AfD!

Auf Twitter rät die AfD Thüringen der Jugend zum „#Stolzmonat. Unser Stolz ist unser Vaterland.“ Mit solchen nationalistischen Sprüchen wirbt die AfD für Klassenversöhnung und Spaltung. Als hätten alle Deutschen die gleichen Interessen, egal ob Konzernchef oder Arbeiter. Auf dem Sommercamp gibt es keinen Platz für Rassismus. Hier kommen Jugendliche und Kinder vieler Nationen zusammen, machen Sport, organisieren das Campleben gemeinsam, feiern und erholen sich zusammen.

Kommt am 30. Juli zum Internationalen Kinder- und Jugendfußballturnier! Wir nehmen uns auch vor, die Aufklärungsarbeit gegen die AfD als Wegbereiterin des Faschismus unter der Jugend zu verstärken, denn 46,7 % sind keine Bagatelle. In der ersten Sommercamp-Woche besuchen wir die Gedenkstätte Buchenwald. Buchenwald war das größte deutsche Konzentrationslager, aber auch das einzige, das sich unter Führung von Kommunisten selbst befreit hat.

Wir freuen uns mit euch auf das Sommercamp in Thüringen vom 22. Juli bis 6. August. Meldet euch direkt an! Weitere Infos, Kosten und den Anmeldeflyer findet ihr auf rebell.info