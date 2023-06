Los Angeles: Drehbuchautoren und Unterstützer demonstrieren

Am Mittwoch beteiligten sich mehrere tausend Menschen an der Demonstration in Los Angeles zur Unterstützung des seit 50 Tagen andauernden Streiks der Hollywood-Drehbuchautoren. Sie forderten einen neuen Vertrag mit den Produktionsstudios, der für Lohngarantien und "Jobsicherheit" sorgen soll. Sprecher bei der Demonstration der Writers Guild of America (WGA) erklärten, dass die Drehbuchschreiber immer weniger verdienten, obwohl das Streaming-Geschäft boomt. Auch andere Gewerkschaften hatten zu der Demo aufgerufen. Denn der Streik trifft auch viele Beschäftigte der Produktionsfirmen, deren Arbeit ruht.