Luanda: Tränengas gegen Demonstranten

In Serbien scheint sich die Oppositionsbewegung gegen die Vusic-Regierung zu verbreitern. Am 17. Juni zogen in Belgrad zwei große Demozüge durch die Stadt und blockierten anschließend gemeinsam die Stadtautobahn für zwei Stunden. Zuvor hatten sich Zehntausende vor dem Parlament versammelt und "Vusic raus" gerufen. Neben Präsident Vusic steht vor allem Innenminister Bratislav Gasic in der Kritik, dem die Demonstranten vorwerfen, nichts gegen die reaktionäre Gewalt und Gewaltverherrlichung in der Gesellschaft und in den Medien zu tun. Es gab auch Demonstrationen in Novi Sad im Norden, Nis im Süden und in Kragujevac in Zentralserbien. Es war der 7. Protesttag der Bewegung, die nach zwei Massakern mit 18 Toten im Mai begonnen hatte.