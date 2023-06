Massaker in Kobanê vor acht Jahren

Diesmal trafen sie sich dazu im Gelsenkirchener Stadtgarten. 2015 überfiel der IS Kobanê. 252 Menschen wurden vom IS ermordet, viele verletzt. Eine befreundete Familie lud mich kurzfristig ein, am Gedenken teilzunehmen. Alle hielten Bilder der Ermordeten in den Händen, berichteten von dem Tag des Überfalls, viele der Anwesenden hatten Verwandte verloren, ich hielt das Bild einer Cousine, die im 9. Monat schwanger war, als sie getötet wurde.

Ich wurde gebeten, auch bei dem Gedenken zu sprechen. "Ich bin Sprecherin von Solidarität International in Gelsenkirchen und auch Mitglied der MLPD. Ich erinnere mich sehr genau an diese Zeit. Brigaden der revolutionären Weltorganisation ICOR bauten in Kobanê ein Gesundheitszentrum auf, das heute eine Geburtsklinik ist, wo seither schon tausende Kinder zur Welt kamen."

Ein Journalist bat mich noch um ein Statement, und ich hatte so Gelegenheit, zu dem Weltkongress der Einheitsfront gegen Faschismus und Krieg am 5./6. September in Thüringen einzuladen. Demokraten, Revolutionäre, fortschrittliche Menschen müssen weltweit zusammenarbeiten, die gegenseitige Solidarität und den gemeinsamen Kampf organisieren. Ich will ihnen weiteres Material dazu zukommen lassen.

Viele bedankten sich, dass ich dort war und gesprochen habe. Bei weiteren Gelegenheiten des Gedenkens, des Protestes wollen wir uns in Zukunft rechtzeitig einladen, die Solidarität und Zusammenarbeit höherentwickeln.

„Den Sieg sichern!“ - Ein Film über den Bau der Geburtsklinik in Kobanê