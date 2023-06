Müssen wir uns jetzt in der Türkei oder in Katar treffen?

Er berichtete mir, dass seine Mutter (sie lebt in Russland) ihn und die Enkelkinder zehn Tage besuchen wollte. Die deutsche Botschaft hat ihr aber die Einreise verwehrt. Begründung: das wäre nicht nötig. Offenbar gibt es hier nationalistische Richtlinien im Umgang mit russischen Staatsbürgern seitens der deutschen Politik und Behörden. Nach dem Muster: Der russische Faschist Putin führt Krieg. Alle Russen werden unter Generalverdacht gestellt und haben keine Berechtigung, ihre Verwandten in Deutschland zu besuchen.

Ganz besonders schlimm für ihn ist dieses Politikum aus zwei weiteren Gründen. Zum einen kenne ich ihn als höchst engagierten Menschen, der sich mit viel Herz und Zeit gerade dafür einsetzt, allen Flüchtlingen aus der Ukraine zu helfen und sie zu unterstützen. Zum zweiten schilderte er mir, was ihnen jetzt übrig bleibt: "Wir müssen uns jetzt entweder in der Türkei oder in Katar treffen." So rückt der von beiden Seiten ungerechte imperialistische Krieg immer mehr ins Lebenszentrum der Menschen.