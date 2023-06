Open-Air-Diskussion: "AfD - verdrehte Wahrheiten und echte Lügen"

Der Landkreis Sonneberg ist aktuell bundesweit in der Presse. In den Medien wird häufig das Bild verbreitet, dass ein großer Teil der Menschen hier rechts seien.

In einer stark polarisierten Situation organisiert die MLPD diese Open-Air-Diskussion, um deutlich zu machen: Jeder, der von der Rechtsentwicklung erfasst oder beeinflusst ist, ist einer zu viel. Aber: es gibt auch die andere Seite der Polarisierung, den fortschrittlichen Pol. Die Kundgebung findet ganz bewusst einen Tag vor der Stichwahl mitten in Sonneberg statt, um öffentlich der AfD ihre blaue Maske herunterzureißen und ihr braunes Wesen zu entlarven. Siehe auch: "Am 25.6. bei der Stichwahl ungültig stimmen! Keine Stimme für Faschisten, Ultra-Rechte und reaktionäre Parteien!"

In einigen Eingangsstatements kommen kompetente Leute zu Wort. Beispielsweise ein ehemaliger DDR-Bürger, der der AfD das Recht abspricht, sich in die Tradition der Montagsdemos 1989 zu stellen, oder ein Migrant, der die Hetze über die sogenannten "Wirtschaftsflüchtlinge" auseinandernimmt.

Anschließend können und sollen Fragen, Beiträge Meinungen - gerne auch kontrovers - auf Augenhöhe diskutiert werden. Wir laden hiermit auch die Presse ein, sich im Vorfeld der am Sonntag stattfindenden Stichwahl ein allseitiges Bild von der Stimmung im Landkreis zu machen und dazu auch das andere, das fortschrittliche Gesicht im Landkreis, kennenzulernen.

Hier der Einladungs-Flyer im pdf-Format