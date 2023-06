Rote Fahne Magazin zur 3. Internationalen Bergarbeiterkonferenz und zum 1. Weltkongress United Front

Die beiden Konferenzen haben einen gemeinsamen Aufruf herausgegeben: "Bergleute in aller Welt sind eine starke Kraft. Viele von ihnen stehen an der Spitze der wichtigsten Arbeiterkämpfe. Milliarden Unterdrückte – Frauen, Umweltschützer, Migranten, Indigene – wollen eine lebenswerte Zukunft für sich und ihre Kinder. Immer mehr erkennen: dafür muss man sich länderübergreifend zusammenschließen und organisiert kämpfen. Deshalb sind die 3. Internationale Bergarbeiterkonferenz ... und der 1. Weltkongress der antiimperialistischen und antifaschistischen internationalen Einheitsfront genau richtig." (Hier der vollständige Aufruf)

Schreibt uns eure Meinungen und Fragen!

Wie läuft die Bergarbeiterkonferenz ab? Wer kann bei der Einheitsfront mitmachen? Gibt es denn überhaupt noch Bergbau in Deutschland? Ich bin kein Bergmann und kenne keinen - was hat diese Konferenz mit mir zu tun? Oder du bist selbst Arbeiterin, Übersetzer, Krankenpfleger und begrüßt den Gedanken eines internationalen Zusammenschlusses - weißt aber nicht, wie du dich an den beiden Konferenzen konkret beteiligen kannst? Welche Fragen, Überlegungen, Diskussionen und Anregungen habt ihr für die Vorbereitung dieser beiden bedeutenden Ereignisse in Deutschland? Was gehört eurer Meinung nach in dieses Magazin?

Schreibt uns eure Fragen, Hinweise und Korrespondenzen! Möglichst bis kommenden Montag, 26. Juni, 10 Uhr an rotefahne@mlpd.de