Sonntags-Essen einmal anders!

Am 25. Juni findet in der Kulturwerkstatt EA, Katharinenstraße 42 in Eisenach eine spannende Veranstaltung zum Buch "Die Krise der bürgerlichen Naturwissenschaft" von Stefan Engel statt. Referent ist Tassilo Timm, Landesvorsitzender der MLPD Thüringen. Beginn ist um 11 Uhr. Im Anschluss an Vortrag und Diskussion gibt es ein leckeres Sonntags-Essen mit Gulasch, Rotkohl und Thüringer Klößen. Der Eintrittspreis mit Essen beträgt 15 €, ermäßigt 12 €.