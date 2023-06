Umwelt

Stoppt den Flächenfraß! Balluff Neuhausen plant Verteilzentrum auf den Fildern

Seit Jahrzehnten wehren sich die Bauern und die Schutzgemeinschaft Filder auf der Filderebene (bei Esslingen in Baden-Württemberg) gegen das Zubetonieren ihrer Felder. Zu allem Überfluss will Sensorhersteller Balluff in Neuhausen auf dem fruchtbaren Boden auch noch ein großes Verteilzentrum bauen.

Korrespondenz aus Esslingen