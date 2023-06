Meldet euch schnell an

Tolles Abendprogramm auf dem Sommercamp

Wir schreiben diese Korrespondenz von der Sommercamp-Ausbildung von REBELL und MLPD. Wie ihr vielleicht schon wisst, findet in wenigen Wochen das Sommercamp von REBELL und Rotfüchsen in Truckenthal statt, was wir komplett selbst organisieren.

Verbandsleitung des REBELL