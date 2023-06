Thüringen

Viele Brigadisten und Brigadistinnen für Bergarbeiterkonferenz und Kongress der United Front gesucht

Vom 31. August bis 3. September findet in Thüringen die 3. Internationale Bergarbeiterkonferenz statt. Und am 5. und 6. September ebenfalls in Thüringen der 1. Weltkongress der internationalen antifaschistischen und antiimperialistischen Einheitsfront.

Dokumentiert von der IMC-Webseite