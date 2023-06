Argentinien

Wie geht denn das? Bergleute von El Aguilar in einem Hinterhof in Bottrop!

Wir hören: Mit großem Hallo, in ihren orangefarbenen Arbeitsanzügen und gelben Helmen, marschierten die Mineros von El Aguilar nach Pucamarca. Dort blockieren indigene Gemeinden die Nationalstraßen 9 und 52 in der nördlichsten Provinz Argentiniens - in der Provinz Jujuy.

Von ew