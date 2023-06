Zum fehlenden Geld noch die Ungleichbehandlung

Inflationsgetriebene Preistreiberei, Raubpreise an jeder Ecke. Zu niedrige Tarifabschlüsse, zu lange Laufzeiten und vieles mehr. Das hatte sich „damals“ die konzertierte Aktion ausgedacht, dass die sogenannte „Inflationsausgleichsprämie“ ein guter Puffer wäre, damit die Krisenlasten nicht nur auf uns arbeitende Bevölkerung abgeladen wird. Nun soll es Firmen und Konzerne geben, und in Ostdeutschland gibt es davon besonders viele, die knapp bei Kasse sind. Gemeint ist hier nicht der Kleinunternehmer oder Mittelständler, sondern Firmen wie Schnellecke Kontraktlogistik oder Bosch.

Erst nachdem in laufenden Tarifverhandlungen hunderte Kollegen bei Schnellecke Kontraktlogistik mit Warnstreiks in Dresden, Leipzig, Zwickau, Glauchau vor ca. 14 Tagen der Zahlung der 3000.- € „Inflationsausgleichprämie“ Nachdruck verliehen, knickte Schnellecke ein und zahlt. Der Drang zur Angleichung Ost- an Westniveau, die bewusst organisierte Ungleichbehandlung der Ostkollegen zu den Tarifverträgen der Kollegen in den Weststandorten waren dabei eine wichtige Triebkraft.

Auch der fürsorgliche „Familienbetrieb“ Bosch, mit seinem hochsubventionierten neuen Chipwerk in Dresden, erlangte dieser Tage mediale Aufmerksamkeit. Nachdem den rund 500 Beschäftigten schon Anfang 2023 die sogenannte „Inflationsausgleichsprämie“ verweigert wurde, richteten sie eine Petition mit dieser Forderung an die Firma. Da gute Argumente keine Kapitalisten überzeugen, organisierten Gewerkschafter der IG Metall und aktive Kollegen in den folgenden Monaten Kantinen-Pausenversammlungen mit hunderten Beteiligten.

Am 13. Juni fand nun vor dem Bosch-Werk eine Demo und Protestaktion mit rund 200 Kollegen statt. Unterstützt vom Betriebsratsvorsitzenden und Gesamtbetriebsrats- Mitglied von Bosch Reutlingen. Auch hier war die Ost-West-Angleichung zentrales, bewusstes politisches Moment und Forderung! Die Forderung und gemeinsame gewerkschaftliche Kämpfe in Ost und West zur Durchsetzung bundesweit einheitlicher Tarifverträge müssen auf die Tagesordnung. Ja zur Arbeitereinheit in Ost und West!