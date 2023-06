31 Tote in Goldmine im Freestate

In Südafrika gibt es 6000 solcher stillgelegten Bergwerke. Die großen Bergbaumonopole geben die Zechen einfach auf, ohne irgendwelche Sicherungsmaßnahmen durchzuführen und ziehen weiter an profitablere Ecken der Welt. Überall gibt es offene Schächte. Und es gibt sehr viel Methangas dort. Wenn die Firmen ein Bergwerk aufgeben, machen sie es mit den Arbeitern genauso, schmeißen sie einfach raus, ohne restliche Löhne oder Renten zu zahlen. So stranden die Bergleute, in der Regel aus Zimbabwe, Lesotho, Mozambique usw. mittellos in Südafrika und werden zu „Illegalen". Sie haben nichts anderes gelernt als Bergleute zu sein und so machen sie weiter, denn Gold ist ja noch vorhanden.

Die Arbeit ist extrem gefährlich. Die Schächte gehören zu den tiefsten der Welt. Weil es so schwer is, runterzukommen, bleiben hunderte monatelang in der Unterwelt, in drückender Hitze und Feuchtigkeit, im Dunkeln. In der Regel kommen die Todesfälle durch Einsturz, Gas, Ertrinken oder in Schächtefallen gar nicht ans Licht. Mächtige kriminelle Syndikate kontrollieren jetzt die Ausbeutung, auch der Frauen und der Kinder. Sie verlangen eine Gebühr, damit der Arbeiter runter darf, und eine Gebühr, dass er wieder raus darf (ausfahren ist hier zuviel gesagt). Man rechnet, dass zehn Prozent der südafrikanischen Goldproduktion von den Zama-Zamas kommt.

Es gibt mindestens 6000 Zama-Zamas in Südafrika neben den ca. 500 000 Festangestellten und Leiharbeitern im Bergbau (Gold, Platin, Kohle usw). Bei der Internationalen Bergarbeiterkonferenz sollte auch das Leben der „illegalen" Bergleute zur Sprache kommen und versucht werden, einen Kontakt zu ihnen herzustellen.



