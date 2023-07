Bisher zerstörte Fläche mehr als doppelt so groß wie Nordrhein-Westfalen

Am 27.6.23 gab es offiziell 487 Waldbrände in Kanada, davon 252 außer Kontrolle. Die Ausmaße sind enorm: Mehr als 8,2 Millionen Hektar Fläche sind bereits seit Anfang des Jahres durch Brände zerstört worden. Zum Vergleich: NRW ist etwa 3,4 Millionen Hektar groß. Nach Angaben des Amts für Umwelt und Klimawandel Kanadas stieg die Durchschnittstemperatur im Westen Kanadas seit Mitte des 20. Jahrhunderts um 1,9 Grad Celsius.

Auswirkungen dieser Brände zeigen sich auch weit entfernt. Der Rauch sorgt für eine gesundheitsgefährdende Luftverschmutzung. Der Luftqualitätsindex gibt für Detroit, Chicago und Toronto aktuell alarmierend hohe Werte an. Montreal hat jetzt die schlechteste Luftqualität aller Großstädte weltweit. Städte wie Boston, New York und Washington befanden sich unter einem Schleier aus dickem Rauch. Die Gesundheitsbehörden von Massachusetts bis Georgia – in einer Distanz von mehr als 1.000 Meilen – warnten am Mittwoch vor möglichen gesundheitlichen Folgen aufgrund der schlechten Luftqualität. Vor allem die sich in der Luft befindlichen feinen Rauchpartikel können zu Atemproblemen führen. New Yorks Bürgermeister Eric Adams empfahl daher den mehr als 8 Millionen Einwohnern seiner Stadt, die Zeit im Freien auf ein Minimum zu reduzieren.

Am Dienstag dieser Woche hat die Rauchwolke nun auch das europäische Festland erreicht. Portugiesische Medien berichteten, dass sich die Wolke vor allem im Süden des Landes bemerkbar mache. Gleiches beobachten auch Meteorologen in Deutschland.