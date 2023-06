Buch und Genuss im Treff International

Am Mittwochabend versammelten sich mehr als ein tausend Menschen vor dem finnischen Parlament in Helsinki, um gegen die neue Rechts-Regierung zu protestieren. Ihr gehören mehrere Minister an, die enge Beziehungen zu Ultrarechten bźw. Faschisten haben. Vor allem der neue Wirtschaftsminister Vilhelm Junnila von der Finnenpartei steht in der Kritik, nachdem Videos mit seinen Auftritten auf Neonazi-Treffen aufgetaucht waren. Am Mittwoch überstand er knapp ein Misstrauensvotum im Parlament. Zu dem Protest vor dem Parlament hatten verschiedene Organisationen von Einwanderern, Antifaschisten und linke Gruppe aufgerufen, besonders groß war die Beteiligung von jungen Menschen.