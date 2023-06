Bundesweites Vorbereitungstreffen zum Studierendenpolitischen Ratschlag

Viele Studierende haben jedoch einen kritischen Geist, sind aktiv. Im Hochschulsystem wird dagegen Anpassung an das System gefördert. Was tun, wenn heute mit einer globalen Umweltkatastrophe oder Weltkriegsgefahr die Existenz der Menschheit aufs Spiel gesetzt wird? Wie wollen wir studieren und in welcher Welt wollen wir eigentlich leben?

Wissenschaftlich fundierte gesellschaftliche Zukunftsperspektiven sind gefragt statt Bevormundung. Überparteilich, weltanschaulich offen auf antifaschistischer Grundlage, finanziell unabhängig, selbstorganisiert, demokratisch auf Augenhöhe – keine feste Organisation, sondern Plattform zur Beratung und Erfahrungsaustausch, eng mit Arbeitern, der Arbeiterbewegung verbunden. Einen solchen Ratschlag gibt es bisher nicht für Studierende - es wird Zeit!

Die vorläufige Koordinierungsgruppe lädt ein: Studierendenpolitischer Ratschlag - Bundesweites Vorbereitungstreffen am 16. Juli 2023 von 11-16 Uhr. Kulturwissenschaftliches Zentrum (KWZ) Heinrich-Düker-Weg 14, Raum KWZ 0.602, 37073 Göttingen.

Die vorläufige Koordinierungsgruppe trifft sich online am 5. Juli um 19 Uhr. Für den Link meldet euch bitte unter kontakt@studierendenpolitischerratschlag.org an. Übernehmt Verantwortung für das Programm und von Aufbau bis Verpflegung. Werdet öffentlicher Träger!

Für das Vorbereitungstreffen schlägt die vorläufige Koordinierungsgruppe folgende Tagesordnung vor:

Begrüßung, in welcher Situation findet der Ratschlag statt? Diskussion und Beschluss: Aufruf und Prinzipien Programm und Gemeinschaftsaufgaben des Ratschlag Wahl einer Koordinierungsgruppe Verschiedenes

Es gibt ein kostengünstiges Essen und Getränke.

Hier findet ihr den Aufruf, ein Interview mit der vorläufigen Koordinierungsgruppe und laufend neue Infos: www.studierendenpolitischerratschlag.org



Kontakt: Tristan Großkopf, 015224698085

Spendenkonto: DE15 1007 7777 0704 1718 00 (Stichwort: Ratschlag)