Chiatura: Streik in Manganmine endet

MLPD und REBELL München laden zum nächsten Treffen der Widerstandsgruppe "Gegen Militarismus und Vorbereitung eines Dritten Weltkriegs" ein. Das Treffen findet am 6. Juli um 17 Uhr im Weissenseepark, Giesing statt (Ecke Weissenseestraße/Unterbergstraße im Parkteil "Katzenbuckel" - bei den Trimmgeräten). Besprochen werden Aktivitäten zum Protest gegen die Vorbereitung eines Dritten Weltkriegs auch durch die Bundesregierung und die massive Aufrüstung. Außerdem: Vorbereitung eines Konzerts am 30. September mit der revolutionären Band "Gehörwäsche" und der Beteiligung an der Münchner Montagsdemo am 7. August 18 Uhr am Marienplatz aus Anlass des Hiroshima-Jahrestags, für Verbot und Vernichtung aller Atomwaffen. Im Anschluss Zusammensein mit Essen und Getränken.