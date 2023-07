Denkmal für die Befreiung der Slowakei durch die Rote Armee

Auf jeden Fall ein empfehlenswertes Ziel für einen Besuch, z.B. von Wien aus mit dem Schiff die Donau hinab in die slowakische Hauptstadt.

Auf einer Tafel am Eingang steht: „Denkmal und gleichzeitig Soldatenfriedhof von sowjetischen Soldaten, die im Frühjahr 1945 während des II. Weltkriegs in Kämpfen mit der deutschen nazistischen Armee bei der Befreiung von Bratislava und der Westslowakei ihr Leben geopfert haben. In 6 Massengräbern und in 317 Einzelgräbern sind 6845 Soldaten und Offiziere beerdigt. Zum 70. Jahrestag der Befreiung der Slowakei von der nazistischen Okkupation wurden im Jahr 2015 auf den Stützmauern der Gräber III und IV Granittafeln mit den Namen gefallener Soldaten und Offiziere der Roten Armee angebracht, die auf dem Slavin beerdigt sind. Im Jahre 2015 ergänzte man die Gedenktafeln um die Namen von 100 zivilen Kriegsopfern, die in den Lazaretten der Roten Armee und auf dem Slavin beerdigt sind. Das Denkmal wurde im Jahr 1960 auf dem bereits existierenden Friedhof feierlich enthüllt. Beehren sie die Soldaten der Sowjetarmee, die ihr Leben für unsere Freiheit opferten!“

Im Mittelpunkt steht ein 37 Meter hohes Monument in Form eines Obelisken. Darauf die sieben Meter hohe Statue eines Sowjetsoldaten, der die Rote Fahne hisst und zum Zeichen des Sieges über den Faschismus mit dem Fuß ein Hakenkreuz zertritt. Rund um das Monument sind Tafeln eingelassen mit den Namen der Städte der Slowakei und dem Tag ihrer Befreiung. Die Gräber werden gepflegt, auf vielen liegen frische Blumen. Am Aufgang zum Friedhof stellen die Skulpturen die Begrüßung der Roten Armee durch die Bevölkerung dar.