Direkt auf den Sozialismus ansprechen!

Wenn die Menschheit überleben will, brauchen wir den echten Sozialismus als einzige Alternative zum Kapitalismus. Für ihn ist es sichtlich ungewohnt, in solchen gesellschaftlichen Dimensionen zu denken: „Ihr habt euch einen ganz schönen Gegner vorgenommen. Man ist es doch ziemlich gewöhnt, dass man im Kapitalismus noch relativ gut leben kann in Deutschland.“

Auf die Frage nach seinem Beruf berichtet er, dass er als Ingenieur Hardware und Software für Hörgeräte herstellt. Sein Ziel sei eigentlich, jedem für kleines Geld bestmögliche Hörgeräte zugänglich zu machen. Verkauft würde die Technik aber vor allem an internationale Konzerne für Sound-Systeme – vom Entertainment bis zur Autoherstellung. Hier fließe das große Geld. Ich knüpfe an: genau das ist so ein im Kapitalismus nicht lösbar Widerspruch zwischen Nutzung des technischen Fortschritts zugunsten der Menschheit und der auf maximal Profit ausgerichteten kapitalistischen Produktionsweise. In einer sozialistischen Gesellschaft würde das anders laufen, weil technischer Fortschritt in den Dienst der Gesellschaft und nicht für privat angeeignete Profite betrieben wird. Das wird auch erst möglich sein, wenn dieses Gesetz der kapitalistischen Produktionsweise revolutionär überwunden wird. Denn am Willen des einzelnen liegt es nicht.

Über die enormen Errungenschaften in ehemals sozialistischen Ländern hat er bisher nichts erfahren. Ich berichte über die Kampagne der MLPD mit dem Ziel, eine Massendebatte über den Sozialismus zu entwickeln und ihm zu neuem Ansehen zu verhelfen. Die empfohlene Broschüre „Unvergängliche Erfolge im Aufbau des Sozialismus“ kauft er direkt. Wir verabreden uns, uns weiter auszutauschen. Das Konzert geht weiter – er fängt sofort an zu lesen …