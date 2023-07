Divertimento - Ein Orchester für alle

Eine junge Frau mit arabischen Wurzeln aus der Banlieue in der Nähe von Saint Denis. Diese drei Voraussetzungen sind eher Steine auf dem Weg zu ihrem Traumziel, Dirigentin zu werden. Die Musik ist ihr Leben. Die vielseitig begabte junge Musikerin Zahia Ziouani begeistert sich leidenschaftlich für das große Orchester. Auch heute noch gibt es kaum Dirigentinnen im bürgerlichen Kulturbetrieb, in Frankreich sind es 4 Prozent. Zahia wird mit üblen Intrigen konfrontiert, die sie fast zur Verzweiflung treiben.

Doch sie begnügt sich nicht damit, um eine Rolle im herkömmlichen Kulturbetrieb zu kämpfen. Sie macht sich mit ihrer Zwillingsschwester Fettouma und Freunden gegen alle Widerstände an den Aufbau eines Orchesters mit jungen Leuten, bisher kaum musikalisch ausgebildet, in der Banlieue. Eines Orchesters tatsächlich für alle, die da ungeahnte Fähigkeiten entwickeln. Das Motto "elitär für alle" bedeutet nicht abgehoben, im Gegenteil. Eine Kultur für die Massen ohne Abstriche an der Qualität, was den Kulturprinzipien des Sozialismus entspricht.

Über ihren ebenfalls von musikbegeisterten Vater bekommen die Schwestern Kontakt zu proletarischer Kultur ein. Wie aus den Abenden , die Berg- und Minenarbeiter gemeinsam aßen, tranken, sangen und musizierten, Orchester des Volkes entstanden. "Divertimento" steht nicht nur für eine Kultur für alle, sondern eine Kultur, in der z.B die Elemete indigener Musik in die traditionelle europäische Orchestermusik Eingang finden.

Der Film handelt von einer wahren Geschichte. 1998 wurde von Zahia Ziouani das Divertimento-Sinfonieorchester gegründet. Mit rund 40 Konzerten pro Jahr auf den großen internationalen Bühnen feiert es zahlreiche Erfolge. Zahias Ziel war, Kultur und Freude an der Musik für alle zugänglich zu machen und mit ihrem Repertoire ein breites Publikum aus allen sozialen Schichten zu begeistern. Schon die Musik ist den Kinobesuch wert.

Der Kapitalismus demonstriert in aller Härte, was er der Jugend aus der Banlieue zu bieten hat: Arbeitslosigkeit, tödliche Polizeikugeln, Faschisierung und Militarisierung. Der Film zeigt, welche Schöpferkraft in ihr steckt. Welche Schöpferkraft wird erst der Sozialismus bei ihr freisetzen, die wiederum dessen Aufbau beflügeln wird.

Trailer "Divertimento - Ein Orchester für alle".