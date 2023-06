Dublin: Demos gegen Krieg und Nato

Die irische Regierung hielt in den vergangenen Tagen in mehreren Städteb Veranstaltungen über "Internationale Sicherheitspolitik" ab, was auf einigen Widerspruch der irischen Friedensbewegung stieß, die auch Proteste organisierte. In Dublin, Galway, Cork gab es Demos mit Plakaten "Nein zur Nato" und "Verteidigt die Neutralität" und Störungen bei den Veranstaltungen. Irland ist kein Mitglied der Nato, in aktuelle Umfragen wollen 61 Prozent daran festhalten.