Veranstaltung zu „Die Krise der bürgerlichen Naturwissenschaft“

Ein wichtiges Handbuch – auch gegen die Demagogie der AfD

Es roch in der „Kulturwerkstatt EA“ in Eisenach schon lecker, als Tassilo Timm (Landesvorsitzender der MLPD in Thüringen) am späten Sonntag Vormittag seinen Vortrag zum Buch „Die Krise der bürgerlichen Naturwissenschaft“ begann.

Korrespondenz aus dem Wartburgkreis