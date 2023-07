Mediengruppe Neuer Weg

Erfolgreicher Subbotnik-Einsatz

29 freiwillige Helfer ackerten am Samstag, dem 25. Juni, zusammen rund 155 Stunden und brachten die Ordnung und Sauberkeit der Mediengruppe und ihrer Druckerei auf ein höheres Niveau, gleichzeitig wurde in der Druckerei an Terminaufträgen gearbeitet.

Korrespondenz