Brecht-Weigel-Haus in Buckow

Geburtstagsrevue: 20 Jahre Chansonwerkstatt mit Johanna Arndt

Am 26. Juni, dem Tag nach der Revue, blitzen in mir immer wieder Melodiefetzen auf von den 22 „besten Songs“, die wir der DDR-Chanson-Preisträgerin Johanna Arndt zu Ehren im Garten des Brecht-Weigel-Hauses in Buckow aufgeführt haben.

Von Eckhard Franke alias karl nümmes