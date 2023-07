Genügend Themen für die Montagsdemo

Es gibt genügend Themen, wo Protest und Klärung notwendig sind.

Ein zentraler Punkt ist weiter der Kampf gegen die Vorbereitung eines Dritten Weltkriegs durch fast alle imperialistischen Mächte - ob Russland, NATO / EU / Deutschland und andere. Wir brauchen eine Internationale Bewegung gegen Krieg. und Faschismus.Wir protestieren gegen das Abwälzen der Kosten der Kriegspolitik auf die Masse der Bevölkerung! Ein weiteres Thema werden sicher die Proteste in Frankreich nach der Ermordung eines Jugendlichen durch die Polizei sein.

Wichtige Themen sind auch die Entwicklung der globalen Umweltkatastrophe und der Kampf um bezahlbaren Wohnraum. Es ist absurd, dass ein Normalverdiener das Wohnen in München nicht mehr finanzieren kann, auch durch die Steigerung der Strom- und Energiekosten. Natürlich ist jeder und jede mit einer offenen Rechnung gegen die Regierungspolitik herzlich willkommen, auf antifaschistischer Grundlage. Von Faschisten grenzen wir uns wie immer klar ab.

Es gibt den Vorschlag, entweder die Montagsdemo im September vom 4. auf den 11.9. zu verschieben oder eine zusatzliche Montagsdemo am 11.9. zu machen. Am 11.9. ist der 50. Jahrestag des faschistischen Pinochet-Putsches in Chile.