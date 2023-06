Grenzen überwinden – Abenteuer bei der Rennsteig-Wanderung

Wieder protestierten am Samstag allein in Belgrad Zehntausende Menschen gegen die Politik der Regierung Vusic. In Belgrad war es die achte Demo - diesmal gab es Demonstrationen in acht weiteren Städten, darunter in den Großstädten Novi Sad, Niš und Kragujevac sowie kleineren Städten Kraljevo, Subotica, Vranje, Šabac und Leskovac. Aufgerufen zu den Demos hatten linke und bürgerlich liberale Parteien und Bürgerbewegungen. Teilweise kommen Bekenntnisse zur EU mit ins Spiel. Hauptforderung ist der Rücktritt des Innenministers. Begonnen hatte die Protestbewegung nach zwei Amokläufen mit insgesamt 18 Toten. Es geht nicht zuletzt um die Rolle der staatlich gelenkten Medien, die Gewalthetze betreiben.