Ijmuiden: Protest gegen Tata-Steel-Luftverschmutzung

Mehrere hundert Anwohner und Aktivisten protestierten am Wochenende gegen das Ijmuiden Tata-Stahlwerk in der Provinz Nordholland und forderten seine Stilllegung wegen der anhaltenden Vergiftung von Luft und Boden. Aktivisten von Greenpeace und Extinction Rebellion blockierten vorübergehend vor und in dem Stahlwerk. Anwohner beschweren sich seit Jahren, im März hatte eine Untersuchung nachgewiesen, dass vor allem besonders die Gesundheit von Kindern beeinträchtigt wird. Tata ist einer der größten CO 2 -Verursacher in den Niederlanden. Gegen das Stahlwerk läuft auch ein Verfahren wegen Vergiftung des Trinkwassers.