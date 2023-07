Jugendliche mit der herrschenden Politik unzufrieden

Der französische Staatspräsident Emmanuel Macron hat seinen Staatsbesuch in Deutschland, der morgen beginnen und drei Tage dauern sollte, wegen der anhaltenden Proteste gegen Rassismus und Polizeigewalt in Frankreich vorerst abgesagt. In der Nacht zum Freitag ist erneut ein Jugendlicher gestorben, er sei bei Protesten in dr Nähe von Rouen vom Dach eines Supermarkt gefallen. Vertreter von Polizei und Präfektur gaben zunächst an, zu dem Unfall sei es „im Rahmen einer Plünderung" eines Supermarktes gekommen. Jetzt hat die Staatsanwaltschaft aber gemeldet, dass es in diesem Supermarkt überhaupt keine Plünderungen gab. Die Regierung setzte 45.000 Polizisten ein, die zum Teil sehr rabiat gegen die Proteste vorgehen und hunderte von Verhaftungen vornahmen. In der Protestbewegung selbst gibt es Kritik an der zm Teil blinden Rebellion. Wenn angesichts des Staatsterrors die Proteste in deutschen bürgerlichen Medien ausschließlich als "Krawalle" bezeichnet werden, zeugt das wiederum von Blindheit dieser Medien. Rote Fahne News wird weiter berichten.