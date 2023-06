Kapatid setzt sich entschieden für Freilassung von Gerardo Dela Pena ein

Sollte Dela Pena freigelassen werden, so wäre er nach vielen Jahren der erste politische Gefangene, der durch eine politische Kampagne freigelassen würde, unabhängig von Friedensverhandlungen mit der Regierung oder gerichtlichen Entscheidungen. Die Marcos-Jr.-Regierung würde ins Lächerliche gezogen, falls Dela Pena an seiner Freilassung gehindert wird und die Kampagne ihre Aktivitäten in den Medien fortsetzt.

Laut einem Bericht der philippinischen Internet-Zeitung News 5 hat die Kapatid-Vorsitzende Fides Lim zudem ein Schreiben an den Leiter der Justizbehörde und seinen Stellvertreter geschickt, in dem sie die Menschenrechtsverletzungen an politischen Gefangenen anprangert, die nur durch die langsame Arbeitsweise der Behörden nicht freigelassen werden.

Dela Pena war vor seiner Verhaftung ein Organisator von Farmern und Gründungsmitglied von SELDA, einer Organisation von ehemaligen politischen Gefangenen und ist seit 2013 aufgrund von falschen Anschuldigungen im Gefängnis.