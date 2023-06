Konzerttour: „Ich bin Fan der rebellischen Konzert-Tour mit der Band Gehörwäsche und weiterer Künstler geworden“

Der erste Auftritt war am 21. Juni in Berlin im Rahmen der „Fête de la musique“ vor dem Rathaus Neukölln. Das Motto des Abends lautete dann auch: Aus Köln nach Neukölln! Mit ihrer tanzbaren Musik und ihren politischen Texten bewegte die Band Gehörwäsche Herzen, Beine und Gedanken gleichermaßen; populär und revolutionär. Am Höhepunkt des Abends nahmen zeitgleich über 300 Gäste am Konzert teil; auf den Stufen sitzend, tanzend oder sich an den Infoständen informierend. Insgesamt verweilten bis zu 800 Teilnehmer eine Stunde oder länger.

Neben Gehörwäsche spielte Nümmes-Straßenrock und wies unter anderem auf das „Feuer unter´m Dach im Bundestach“ hin und bezog klar Stellung: „Nein zum Krieg der großen Räuber“. Nicolas Miquea, chilenischer Künstler, bereicherte das Programm durch seine Verschmelzung von Klassik, lateinamerikanischer Musik und Rock in einem einmaligen Mix. Von Anne & Andreas gab es A-Capella-Töne. Der Liedermacher Kristof mit K&F attackierte mit weiteren Künstlern musikalisch die faschistoide Rammstein-“Kultur“. Mit dem Titel „Loste Männer“ positionierten sie sich klar gegen sexistische Gewalt.

Das Duo Wyntonikos brachte mit Loops, E-Gitarre, Harp und Blues-Stimme auch die umstehenden Häuser zum Beben. Die Berliner Rock-Blues-Band Brocken Harz spielte ebenfalls begeisternde Musik unter dem Motto des Abends „Internationale Solidarität statt rechter Hetze!“. Beim mit dem Publikum, Karl Nümmes und Gehörwäsche geübten Flashmob „Umweltalarm“ trug sich eine Gruppe Jugendlicher in eine Mitmach-Liste ein. „Es war sehr schön zuzuhören", sagte eine Angestellte aus dem Rathaus und die Security wünschte eine Zugabe von Gehörwäsche, als das Konzert um 22 Uhr endete. Auch die 534 € gesammelten Spenden und rund 400 € Einnahmen für Essen und Getränke zur Unterstützung der Finanzierung des selbstorganisierten Konzerts waren ein wichtiges Ergebnis.

Auch mit unseren Konzerten am 22. Juni in Potsdam und am 23. Juni in Frankfurt/Oder erreichten wir viele hunderte Passanten. In Potsdam noch bei strahlendem Sonnenschein spielten Gehörwäsche und Nümmes auf dem Platz der Einheit. Schon beim Aufbau unserer Infostände wechselten Exemplare des Rebell-Magazins und des Parteiprogramms der MLPD sowie mehrere T-Shirts der Band Gehörwäsche den Besitzer. In Frankfurt/Oder trafen wir auf viel Respekt damit, die Jugendlichen für eine zukunftsweisende Kultur und Perspektive zu begeistern.

