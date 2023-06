Landesweite Proteste in Bangladesh gegen brutale Ermordung eines Gewerkschaftsführers

Er war der Führer der Gewerkschaft im Betrieb und wollte Forderungen über Lohnerhöhungen mit der Geschäftsleitung verhandeln. Im ganzen Land gibt es seit Monaten eine Bewegung der Arbeiterklasse für höhere Löhne und demokratische Rechte. Viele Arbeiterfamilien haben gerade noch das Nötigste zum Überleben. Die Empörung hat das ganze Land erfasst und es beteiligen sich mehrere Gewerkschaften und Menschenrechtsorganisationen. Unser Mitgefühl gehört den Angehörigen, der Belegschaft und ihrer Gewerkschaft in Gazipur. Die Preissteigerungen treffen die Arbeiter in den unterdrückten Ländern besonders hart und führen zu wachsendem Hunger und wachsender Not. Ihr Kampf ist Teil des Kampfs um höhere Löhne und demokratische Rechte der Arbeiterklasse weltweit. "Rote Fahne News" wird so bald wie möglich eine Adresse für Protest- und Solidaritätserklärungen veröffentlichen.