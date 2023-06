Mit der neuen Roten Fahne 13/23 beim Mittagschichtwechsel

Ich spreche ihn an: "Warum der Sozialismus die Alternative zum Kapitalismus ist. Der treibt die Welt in die Katastrophe und das müssen wir verhindern!"

Er reagierte zuerst sehr verhalten, bleibt aber stehen. Ich hake nach, wo denn unsere Kinder künftig leben sollen, wenn der Kapitalismus die Welt in die Katastrophe treibt. Da wendet sich das Gespräch, auch wenn er wenig spricht. Ja, er hat Kinder und ja, Kapitalismus heißt Katastrophe. Aber was soll man machen? Früher, er kommt aus Bosnien, unter Tito, da was es gut. Danach war alles ganz schlimm.

Ich stimmte zu, dass es erst gut war und später kein Sozialismus mehr und sehr schlecht. Er fängt an, in der rechten Hosentasche zu graben und hält mir Münzen hin - ca. 2 Euro. Ich nehme an und frage: "Willst du die Zeitung? Die kostet aber 2,50 ...". Er grummelt etwas wie "Warte" und gräbt nun in der linken Hosentasche. Von dort förderte er einige weitere Münzen und zwei 5-Euro-Scheine zutage. "Da"! Nahm die Rote Fahne, verabschiedete sich freundlich und ging.

Ich hoffe, wir sehen uns wieder ...