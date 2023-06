Montagsdemo: Nulltarif im Öffentlichen Personennahverkehr!

Am 11. Juli will der Aufsichtsrat des Verkehrsverbunds Stuttgart die Erhöhung der Fahrpreise beschließen. Dagegen protestieren wir bei unserer Kundgebung am 3. Juli auf dem Schlossplatz.

Was wir statt Fahrpreiserhöhungen brauchen, ist Nulltarif im ÖPNV, damit die Nutzung des ÖPNV unabhängig vom Geldbeutel des Einzelnen wird und eine Masse von Leuten das Privatauto stehen lässt.

Ausbau des ÖPNV, der Taktzeiten usw. und des Güterverkehrs auf der Schiene

Schutz der Gesundheit durch Reduzierung des Feinstaubs, der Überhitzung des Stadtklimas

Über diese und weitere Forderungen und die Durchsetzungsmöglichkeiten wird am offenen Mikrofon diskutiert.

Mit freundlichen Grüßen

i.A. Sprecherkreis der Montagsdemo

Christine Schaaf