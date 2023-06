Neuer Flyer zur 3. Internationalen Bergarbeiterkonferenz

Die 3. Internationale Bergarbeiterkonferenz vom 31. August bis 3. September 2023 ist von großer Bedeutung. Hier treffen sich Vertreter der kämpferischen Bergarbeiterbewegung aus aller Welt, informieren sich aus erster Hand über ihre Lage, Forderungen, Kämpfe, Erfolge und Niederlagen und ziehen Schlüsse. Die Bergleute aus Deutschland, ihre Familien und Freunde sind herzlich dazu eingeladen, ebenso Delegationen anderer Branchen, der Jugend-, Frauen-, Umwelt-, Friedensbewegung und so weiter.

2013 in Peru: Gründung der Internationalen Bergarbeiterkoordination

Weltweit hat die Masse der Bevölkerung mit dem Abbau sozia­ler und demokratischer Rechte und der Abwälzung der Krisen- und Kriegslasten zu kämpfen. Die Armut wächst. Die Konkurrenzjagd der Konzerne und ihrer Regierungen nach Rohstoffen und Einfluss ist in eine aktive Weltkriegsvorbereitung der Imperialisten umgeschlagen. Der Raubbau an der Natur aus nackter Profitgier zerstört beschleunigt die menschlichen Lebensgrundlagen. Wachsende Proteste und Kämpfe der Massen für eine lebenswerte Zukunft machen Mut. Sie gehen einher mit einem intensiven Kampf zur Klärung des Weges, der Perspektive und zur Überwindung der von den Herrschenden betriebenen Spaltung. Auf den von 50 Millionen Bergleuten geförderten Rohstoffen beruht die gesamte Produktion. Wer soll sie aufhalten, wenn sie zielklar, vereint und hart kämpfen?

Die kämpferische und klassenkämpferische Bergarbeiterbewegung hat 2013 in Peru die „Internationale Bergarbeiterkoordination“ gegründet. Sie hat die Vision „einer weltweit verbundenen Bergarbeiterbewegung, die für sich und ihre Kinder darum kämpft, dass die Schätze des Bodens, des Wassers und der Lüfte denen gehören, die sie durch ihre Arbeit erschließen. Sie sollen eingesetzt werden für ein reiches, würdevolles und gesundes Leben aller Menschen in Einklang mit der Natur – ohne Ausbeutung und Unterdrü­ckung.“ (Auszug Gründungsresolution).

Bisher beteiligen sich 45 Bergarbeiterbewegungen und -organisationen aus 24 Ländern und 4 Kontinenten. 2017 wurde in Indien ein internationales Kampfprogramm beschlossen. Nach der Stilllegung des deutschen Steinkohlebergbaus 2018 gibt es weiterhin 56 000 aktive Bergleute, die meisten in den Braunkohle- und Kali- + Salz-Revieren. Neue Gruben werden aufgemacht. Dazu kommen weit über 200 000 Bergleute in Anpassung, Rente oder in anderen Betrieben.

Grundsätze der Internationalen Bergarbeiterkonferenz

Sie ist eng verbunden mit der Basis der Bergarbeiter­bewegung. Sie ist überparteilich, demokratisch, inter­national, selbst orga­nisiert und selbst finanziert. In allen Ländern werden Spenden gesammelt, Finanzaktivitäten entwickelt.

Sie basiert auf 3 Säulen:

Die Generalversammlung der Delegierten aus Ländern mit Bergbau bzw. Bergbautradition, fasst Beschlüsse über Aufgaben und Vorhaben der Internatio­nalen Bergarbeiterkoordination. Sie wählt die Internationale Koordinierungsgruppe. Offene Diskussionsforen und -plenen, Länderberich­te. Unter breiter Beteiligung von Einzelpersonen, Ini­tia­tiven, Organisationen der Bergarbeiterbewegung werden Lage und Kämpfe weltweit beraten, Erfahrungen ausgetauscht. Kulturelle Veranstaltungen zur Verbrüderung, die die breite Teilnahme der Bevölkerung ermöglichen und sie einbeziehen.

Das Programm der 3. Internationalen Bergarbeiterkonferenz

Donnerstag, 31.08.2023, Dorndorf

11.30 Uhr bis 13.00 Uhr: Auftaktdemonstrationen Dorndorf und Umgebung

14.00 Uhr bis 16.00 Uhr: Verpflegungsmöglichkeit, Anmeldung im Kulturhaus Dorndorf

16.00 Uhr bis 19.00 Uhr: Festliche Eröffnungsveranstaltung

Freitag, 01.09.2023, Ferienpark Thüringer Wald

09.00 Uhr bis 13.00 Uhr: Plenum mit Länderberichten

14.00 Uhr bis 18.00 Uhr: Diskussionsforen (mehrere parallel)

19.00 Uhr: Internationales Kulturfest

Samstag, 02.09.2023, Ferienpark Thüringer Wald

09.00 Uhr bis 13 Uhr: Dikussionsforum zur Höherentwicklung der Koordinierung und der Kooperation der Bergarbeiter weltweit

14.00 Uhr bis 18 Uhr: Generalversammlung der Delegierten

19.00 Uhr Großes Verbrüderungsfest

Sonntag, 03.09.2023, Ferienpark Thüringer Wald

09.00 Uhr bis 13 Uhr: Kontinentaltreffen Afrika, Amerika, Asien, Europa

14.00 Uhr bis 17 Uhr: Plenum mit Vorstellung der Ergebnisse der Foren, der Generalversammlung und Kontinentaltreffen, Schlussresolution

Die Diskussionsforen

Bergarbeiter gegen Krieg und Faschismus (Indien und Ukraine) Für die Einheit des Kampfs für Umwelt und Arbeitsplätze (Kolumbien und Umwelt­gewerkschaft) Bergarbeiterlöhne, Renten und der Kampf für höhere Löhne und Renten (Kasachstan) Der Kampf gegen die Politik der verbrannten Erde der RAG [früher Ruhrkohle AG] (Deutschland, Kumpel für AUF) Situation, Bedingungen und Ausbeutung von minderjährigen Jugendlichen (Marokko) Kampf um Gesundheitsschutz, für soziale Absicherung der Bergleute Lebensverhältnisse, Frauen und Familien (Deutschland, Bergarbeiterfrauen-AG im Frauenverband Courage) Höherentwicklung der Koordinierung und Kooperation der Bergleute weltweit (International Coordination Group)

(Stand März 2023)

Die Konferenz ist ein großes Gemeinschaftswerk

Mach mit in den örtlichen Vorbereitungsgruppen, in der Partnerschaft und Betreuung der Internationalen Delegationen, als Brigadist/Brigadistin oder Spenderin/Spender, in der Küche, als Übersetzer, Techniker, beim Auf- und Abbau, mit kulturellen Beiträgen usw. Unser Spendenziel in Deutschland ist 60 000 Euro. Ein Großteil ist zur solidarischen Unterstützung der Delegationen aus ärmeren Ländern.

Spendenkonto für die 3. Internationale Bergarbeiterkonferenz: Solidaritäts- und Hilfsorganisation Solidarität International

IBAN: DE86 5019 0000 6100 8005 84

Stichwort: „3. Internationale Bergarbeiterkonferenz“

(steuerlich absetzbar)

Weitere Informationen, darunter zu Tickets, Anmeldung, Übernachtung und Verpflegung enthält der gestaltete Flyer:

