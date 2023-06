Erneut Fischsterben

Oder: „Wir können nicht mehr tun als tote Fische aufsammeln“!

In der letzten Woche gingen vermehrt Meldungen ein, wonach ein zweites Fischsterben in der Oder droht. Die Berliner Morgenpost online schrieb dazu am 19. Juni 2023 darüber unter der Überschrift „Umweltminister sieht Gefahr eines zweiten Fischsterbens“.

Korrespondenz